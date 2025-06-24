Російський дрон убив 8-річного хлопчика на Сумщині

У ніч проти 24 червня російські війська завдали масованого удару дронами по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району.

За даними поліції, внаслідок атаки загинули троє мирних жителів, серед них — 8-річний хлопчик. Його дістали з-під завалів повністю зруйнованого будинку. Також загинули жінка та чоловік з різних родин.

Ще шестеро людей, включно з трьома дітьми, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих було госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

Атака спричинила масштабні руйнування: пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків, знищено чотири автівки. Унаслідок влучань виникла масштабна пожежа.

На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину росії.