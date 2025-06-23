НАК "Нафтогаз України" здобула перемогу в міжнародному арбітражі проти російського "Газпрому". Як повідомив голова правління НАК Сергій Корецький, трибунал у Швейцарії зобов’язав російського монополіста виплатити Україні $1,37 млрд.

Позов був поданий у вересні 2022 року після того, як Газпром порушив свої контрактні зобов’язання за принципом "take or pay" і з травня 2022 року припинив здійснювати платежі. Російська сторона намагалася заблокувати розгляд справи через свої суди, однак ці спроби виявилися безуспішними.

Кінцеве рішення ухвалили арбітри зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю, повністю ставши на бік Нафтогазу.

– Це важлива перемога. Щиро дякую професійній команді юристів НАК „Нафтогаз“ та нашим юридичним радникам Wikborg Rein за цей результат. Наступний етап — забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком, — зазначив Корецький.