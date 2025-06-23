Три дні шукали зниклого чоловіка і знайшли його мертвим

Поблизу Гнідавського болота у Луцьку знайшли мертвим 24-річного Михайла Ксендзика, який зник 20 червня.

Тіло виявили 23 червня близько 13:00, повідомили у Головному управлінні Національної поліції України у Волинській області.

За попередньою інформацією, хлопець скоїв самогубство. Остаточну причину смерти встановить судово-медична експертиза.

Оперативно-розшукові заходи тривали три доби. Поліціянти, представники громадських формувань та інші задіяні особи прочісували прилеглі території, рухаючись за можливим маршрутом зниклого, переглядали гігабайти відео з камер спостереження.

Нагадаємо, Михайло зник 20 червня. Він вийшов з дому у Луцьку та не повернувся. Його телефон був вимкнений, що значно ускладнило пошуки.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.