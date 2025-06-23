Росія повертає тіла загиблих українських військових у жахливому стані – Нацполіція

Національна поліція України повідомляє про шокуючі факти повернення Російською Федерацією тіл загиблих українських військовослужбовців у вкрай спотвореному стані. За словами представників відомства, іноді це просто мішок із кістками, а в деяких випадках в одному мішку можуть міститися частини тіл різних осіб.

Заступник голови Нацполіції Андрій Цуцкірідзе під час брифінгу зазначив, що в рамках великого обміну Росія вже повернула Україні близько 6 тисяч тіл. З них майже 90% вдалося ідентифікувати.

Також задокументовано випадки, коли РФ передавала тіла своїх загиблих військових під час репатріаційних процесів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував ситуацію, припустивши, що такі дії Росії мають кілька цілей. Серед них – бажання збільшити кількість переданих тіл, щоб звинуватити Україну в некомпетентності, а також уникнути виплат родичам загиблих російських військових. Водночас, за словами Клименка, це може свідчити і про хаос у системі РФ.

Українська сторона продовжує роботу з ідентифікації та повернення тіл загиблих, незважаючи на цинічне ставлення агресора до міжнародних норм і людських цінностей.