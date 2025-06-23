Прослуховування російської музики коштуватиме понад 25000

Українців можуть оштрафувати до 25 500 гривень за прослуховування російської музики в автомобілі, якщо звук виходить назовні — наприклад, через відчинене вікно чи гучні динаміки. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Згідно з чинним законом, публічна трансляція російської музики, яка звучить у громадських місцях, заборонена. Якщо звук із салону авто чутно на вулиці, це також вважається публічною трансляцією.

У 2022 році в Україні набув чинності закон, який забороняє публічне виконання:

- музики російських виконавців, які мали або мають громадянство РФ;

- музики, створеної громадянами РФ після 1991 року;

- композицій артистів, які не засудили збройну агресію Росії проти України.

Згідно з нормами закону, за порушення передбачений штраф від 5100 до 25500 гривень.

Штраф можуть накладати патрульні поліцейські або працівники Нацполіції після фіксації порушення, наприклад, на камеру чи за скаргою громадян.