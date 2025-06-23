Вогняна навала: сотні дронів та ракет атакували столицю

У ніч на понеділок, 23 червня, Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак з початку повномасштабної війни, випустивши по території України понад 350 повітряних цілей — ударних дронів «Шахед», балістичних і крилатих ракет. Основним напрямком атаки був Київ та область, - повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Чим атакувала Росія:

- 352 безпілотники, зокрема «Шахед» і БпЛА-імітатори, з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ тощо;

- 11 балістичних ракет Іскандер-М / KN-23 з районів Таганрога та Брянщини;

- 5 крилатих ракет Іскандер-К з району Курська.

Атака тривала кілька годин. Її відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Сил оборони, а також системи боротьби з дронами.

За попередніми даними знешкоджено 354 повітряні цілі.

- 146 дронів збито, ще 193 – подавлено РЕБ.

-7 балістичних ракет збито, ще 3 – нейтралізовано.

- 5 крилатих ракет.

Зафіксовано прямі влучання в 6 локаціях. У 25 інших точках — падіння уламків або збитих дронів.

Основні руйнування зафіксовані у Києві та Київській області. Там працюють рятувальники, ППО і відповідні служби.