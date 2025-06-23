Кількість загиблих у Києві зросла до шести: з-під завалів дістали подружжя

Кількість жертв нічної ракетної атаки РФ на Київ зросла до шести осіб. Рятувальники завершили розбір завалів одного з зруйнованих під’їздів, де виявили тіла чоловіка та жінки — подружжя, яке не встигло врятуватись від удару.

«З-під завалів дістали тіло чоловіка та дружини, їх наразі останніми деблокували з-під руїн», — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, у результаті комбінованої атаки — зокрема із застосуванням шахедів тв балістичних, крилатих ракет — зазнали руйнувань житлові будинки, офіси, авто та інфраструктура одразу в кількох районах Києва: Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Святошинському.

Поранень дістали щонайменше 13 осіб, ще десятки були евакуйовані з небезпечних зон. Серед врятованих — діти та вагітна жінка.

Рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих і обсяг руйнувань уточнюється.