У Києві частково змінений рух громадського транспорту

Унаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня рух транспорту поблизу станції метрополітену "Святошин" та на вул. Івана Виговського перекритий.

На вул. Івана Виговського транспорт курсує:

- тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;

- автобус №32: Литовський проспект – вул. Білицька;

- автобус № 6ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро "Святошин":

- автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";

- автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;

- рух тролейбусів № 41 затримується.

Київський метрополітен працює в штатному режимі. Утім один вихід зі станції "Святошин" до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений.