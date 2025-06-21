У понеділок іранський міністр Аббас Арагчі планує з'явитися з поклоном до Путіна

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі планує у понеділок, 23 червня, прибути до російської столиці для переговорів із очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомила журналістка NBC News Андреа Мітчелл, яка поспілкувався з головою МЗС Ірану.

"Він (Арагчі — прим. Ред.) сказав, що збирається вирушити до Москви в понеділок для зустрічі з Володимиром Путіним", — заявила Андреа Мітчелл.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах. Іран заявив, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час атаки Ізраїлю.

Іран у відповідь на атаку запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Пізніше 13 червня і 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.