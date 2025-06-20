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Ошукав військових на 1,3 млн грн: директора благодійного фонду підозрюють у шахрайстві

Ошукав військових на 1,3 млн грн: директора благодійного фонду підозрюють у шахрайстві

Керівника благодійного фонду у Львові підозрюють у шахрайстві. Він привласнив понад 1,3 млн грн, отриманих від військовослужбовців і волонтера для закупівлі автівок та обладнання для потреб ЗСУ. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у період з грудня 2023 року до лютого 2025-го року 41-річний чоловік організував злочинну діяльність за допомогою створеного ним фонду.

Він робив вигляд, що допомагає армії і використовував довіру громадян, щоб отримувати гроші нібито на купівлю техніки для військових.

Підозрюваний обіцяв придбати та передати чотирьом військовослужбовцям та одному волонтеру необхідні для фронту речі: сім автомобілів різних марок, тепловізійні приціли та дрони.

Кошти йому передавали наперед – частково переказували на особисті банківські рахунки, частково – через електронні платіжні системи. Проте нічого з обіцяного так не поставив на фронт, а отриманими грошима розпоряджався на власний розсуд.

Унаслідок шахрайських дій потерпілі втратили загалом майже 1,3 млн грн. Правоохоронці задокументували факти обману п’ятьох осіб.

На підставі клопотання сторони обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Львівська областьшахрайствокримінальні новини
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