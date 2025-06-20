Оскароносний британський сценарист Марк Пепло, відомий за фільмами "Останній імператор" і "Пасажир", помер у Флоренції.

Сценариста не стало після тривалої хвороби. Йому було 82 роки. Про смерть повідомила його родина, повідомляє The Guardian.

Пепло народився 1943 року в Найробі у творчій родині. Його дід був шотландським художником-колористом, а прадід по матері – німецьким скульптором.

Після навчання в Оксфорді він працював над документальними фільмами про митців, але пізніше перейшов до написання сценаріїв, вважаючи це шляхом до більшого творчого контролю.

Сценарист мав доньку Лолу від шлюбу з дизайнеркою костюмів Луїзою Стьєрнсвард. Останні роки життя прожив у Флоренції зі своєю партнеркою – мистецтвознавицею Аліною Пейн.

Творчий доробок Марка Пепло

Марк Пепло став одним із ключових імен у європейському кіно 70–90-х років. Його кар’єра пов’язана з видатними режисерами Мікеланджело Антоніоні та Бернардо Бертолуччі.

За сценарій до історичної драми Останній імператор (1987), що розповідає про останнього монарха Китаю Пуї, Пепло отримав премію Оскар у 1988 році. Стрічка здобула загалом дев’ять нагород американської кіноакадемії.

Марк Пепло був постійним співавтором Бертолуччі, з яким також створив Під покровом небес з Джоном Малковичем (1990) та Маленького Будду з Кіану Рівзом (1994).

До того він прославився завдяки фільму Пасажир (1975), знятому Антоніоні за його ідеєю та сценарієм. Головну роль у стрічці виконав Джек Ніколсон. Картина стала знаковою у світовому кінематографі, зокрема завдяки інноваційному семихвилинному фінальному кадру, знятому без монтажу.

У 1990-х Пепло втілив свою мрію стати режисером, дебютувавши з психологічним трилером Боятися темряви (1991), а згодом екранізував повість Джозефа Конрада Перемога (1996).