Україна та Росія провели черговий обмін важкохворими військовополоненими

У п’ятницю, 20 червня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома", – заявив Володимир Зеленський.

Серед звільнених – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. До України повернулися воїни Збройних Сил, Національної Гвардії та Прикордонної служби.

Деталі щодо кількості обміняних осіб та їхнього стану наразі уточнюються. Відомо, що пріоритет під час цього обміну був наданий важкохворим військовополоненим.