﻿
Війна

Україна та Росія провели черговий обмін важкохворими військовополоненими

Україна та Росія провели черговий обмін важкохворими військовополоненими

У п’ятницю, 20 червня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома", – заявив Володимир Зеленський.

Серед звільнених – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. До України повернулися воїни Збройних Сил, Національної Гвардії та Прикордонної служби.

Деталі щодо кількості обміняних осіб та їхнього стану наразі уточнюються. Відомо, що пріоритет під час цього обміну був наданий важкохворим військовополоненим.

Обмін полоненими 20 червня 2025/Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025/Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025/Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025/Фото: Володимир Зеленський
 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУобмінзахисникиобмін полоненимиоборонці
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Терор у Харкові: ворожі дрони влучили по дітях
Головне 20.06.2025 07:50:41
Терор у Харкові: ворожі дрони влучили по дітях
Читати
Одеса у вогні: “шахеди” перетворили багатоповерхівки на пекло
Головне 20.06.2025 07:10:07
Одеса у вогні: “шахеди” перетворили багатоповерхівки на пекло
Читати
Погода 20 червня: сильний вітер та прохолода
Суспiльство 20.06.2025 06:58:02
Погода 20 червня: сильний вітер та прохолода
Читати

Популярнi статтi