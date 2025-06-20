﻿
Полiтика

Зеленський закликав G7 та ЄС "відчутно вдарити" по Кремлю

Зеленський закликав G7 та ЄС "відчутно вдарити" по Кремлю

За ніч на 20 червня російські війська знову завдали ударів по українських містах. У відповідь на ці атаки Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів із закликом посилити санкційний тиск на Кремль.

 

Зеленський наголосив, що Росія продовжує свою тактику цілеспрямованого терору проти українського народу. Він підкреслив, що за таку політику Москва повинна отримати потужну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її здатності продовжувати війну.

"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту", – написав Президент у соцмережі.

Зеленський додав, що "що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", підкреслюючи терміновість та важливість нових обмежувальних заходів.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

G7ЄСсанкціїсанкції проти РФЗеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Одеса у вогні: “шахеди” перетворили багатоповерхівки на пекло
Головне 20.06.2025 07:10:07
Одеса у вогні: “шахеди” перетворили багатоповерхівки на пекло
Читати
Погода 20 червня: сильний вітер та прохолода
Суспiльство 20.06.2025 06:58:02
Погода 20 червня: сильний вітер та прохолода
Читати
DeepState: Ворог просунувся біля Олександро-Калинового під Костянтинівкою
Надзвичайні події 20.06.2025 00:02:01
DeepState: Ворог просунувся біля Олександро-Калинового під Костянтинівкою
Читати

Популярнi статтi