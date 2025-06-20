За ніч на 20 червня російські війська знову завдали ударів по українських містах. У відповідь на ці атаки Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів із закликом посилити санкційний тиск на Кремль.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує свою тактику цілеспрямованого терору проти українського народу. Він підкреслив, що за таку політику Москва повинна отримати потужну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її здатності продовжувати війну.

"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту", – написав Президент у соцмережі.

Зеленський додав, що "що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", підкреслюючи терміновість та важливість нових обмежувальних заходів.