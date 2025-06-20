За ніч на 20 червня російські війська знову завдали ударів по українських містах. У відповідь на ці атаки Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів із закликом посилити санкційний тиск на Кремль.
Зеленський наголосив, що Росія продовжує свою тактику цілеспрямованого терору проти українського народу.
"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту", – написав Президент у соцмережі.
Зеленський додав, що "що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", підкреслюючи терміновість та важливість нових обмежувальних заходів.Автор: Галина Роюк