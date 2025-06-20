Руїни знань: Російська атака понівечила три університети Одеси

В ніч на четвер, 20 червня, російські окупанти здійснили масовану дронову атаку на Одесу, внаслідок якої загинула одна людина, десятки отримали поранення. З десяток безпілотників атакували цивільну інфраструктуру міста, спричинивши численні пожежі та значні руйнування. Серед постраждалих об'єктів – три провідні навчальні заклади міста: Одеський національний технологічний університет, Одеська юридична академія та Одеська політехніка.

Найбільших пошкоджень зазнав Одеський національний технологічний університет (ОНТУ). Як повідомила доцентка ОНТУ Ольга Ольшевська, навчальний заклад "дуже сильно постраждав" внаслідок атаки. Руйнувань зазнали Науково-технічна бібліотека ОНТУ, патентний відділ, лабораторії та актова зала.

"Ми звертаємося до всіх небайдужих із проханням підтримати відновлення корпусу. Будь-яка фінансова допомога стане вагомим внеском у повернення університету до повноцінної роботи", – йдеться у зверненні університету.

Наслідки атаки на Одеський національний технологічний університет, що демонструють значні руйнування, були оприлюднені в соціальних мережах.

Крім ОНТУ, пошкоджень зазнали також Одеська юридична академія та Одеська політехніка. Деталі щодо масштабу руйнувань у цих закладах наразі уточнюються.