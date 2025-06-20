Німеччина підтверджує свою незмінну підтримку Україні, зосередившись на двох ключових напрямках: негайній допомозі для ведення бойових дій ("Fight Tonight") та довгостроковому нарощуванні оборонних можливостей. Проте питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus залишається невирішеним. Про це сьогодні заявив голова штабу з питань України в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг в ефірі ZDF.

Фройдінг підкреслив, що Німеччина є найбільшим європейським прихильником України, і її військова підтримка триватиме без скорочень. "Можу запевнити вас, що німецька підтримка залишиться незмінною, скорочення допомоги Україні не буде", – наголосив генерал-майор.

Однак, він підтвердив, що питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus наразі не розглядається. Цю позицію вже раніше озвучив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Генерал-майор також категорично відкинув заяви Путіна, про те, що підтримка України зброєю означає пряму участь Німеччини у війні. Фройдінг заявив: "Німеччина не є нейтральною в цьому конфлікті: вона однозначно стоїть на боці України". Він додав, що рішення уряду не звітувати про всі передачі зброї є правильним, оскільки це дозволяє зберігати "стратегічну неоднозначність" і не надавати Росії зайвої інформації.

Аналізуючи ситуацію на передовій, Фройдінг зазначив, що, попри напруженість, ЗСУ здатні утримувати лінію оборони завдяки "дуже гнучкій обороні". Це дозволяє українським силам "навмисно віддавати територію, щоб зберегти власні сили" та виснажувати російські війська.

Щодо можливого створення нового фронту на Сумщині, генерал-майор вважає це "фактично таким, що суперечить військовій логіці", але, ймовірно, "політично обумовленим". Він висловив упевненість, що ЗСУ можуть протидіяти перенапруженню. Водночас, Фройдінг зазначив, що наразі немає ознак того, що українська армія здатна самостійно повернути ініціативу в найближчому майбутньому.

Довідка: "Fight Tonight": Негайне матеріальне забезпечення, необхідне ЗСУ "сьогодні та завтра" для ведення бойових дій.

Довгострокове нарощування можливостей: Підтримка, розрахована на 24 місяці і більше, спрямована на створення потужних Збройних Сил України, які зможуть забезпечити власне стримування та оборону після війни, наближаючись до трансатлантичних структур.