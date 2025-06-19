Імітація діалогу: Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським

Президент РФ Володимир Путін заявив про нібито готовність до зустрічі з Володимиром Зеленським, однак знову поставив під сумнів легітимність українського лідера, фактично виключивши можливість підписання будь-яких документів.

«Ми готові зустрічатися... я готовий зустрічатися з усіма, зокрема й із Зеленським… Якщо українська держава довіряє комусь вести переговори — нехай це буде Зеленський. Питання не в цьому», — сказав Путін, спілкуючись із журналістами.

За його словами, справжнє питання — «хто підписуватиме документи», бо підпис має ставити «легітимна влада». Це вже не перша заява Путіна, спрямована на делегітимізацію Зеленського після завершення його формального президентського терміну 20 травня.

Путін також допустив можливість нового раунду перемовин із українською стороною після 22 червня, однак знову озвучив шантаж і погрози. «Не домовлятимуться — ситуація, можливо, ще зміниться, на гірший для них бік. Не треба тягнути. Треба сідати й домовлятися», — заявив російський президент. Він згадав про домовленості, нібито досягнуті у Стамбулі в 2022 році, і зазначив, що тодішні умови були «значно м’якшими, ніж зараз».

Також Путін вкотре цинічно заявив, що Росія нібито “не розпочинала військових дій в Україні, а намагається їх завершити”.

Заява Путіна — не про готовність до миру, а про спробу диктувати умови з позиції сили, намагаючись одночасно:

- делегітимізувати Зеленського,

- зірвати підтримку України з боку міжнародної спільноти,

- втягнути Захід у “переговори за будь-яку ціну”, попри триваючі бойові дії.

Такі сигнали Кремль посилає регулярно, щоразу вимагаючи переговорів без компромісів із власного боку.

Заява пролунала на тлі активізації російського тиску на Захід щодо так званих "мирних переговорів", а також перед черговими дипломатичними подіями, де РФ намагається виставити себе як “готову до діалогу” сторону. Реальною ж метою Кремля залишається делегітимізація української влади та просування примусових сценаріїв капітуляції.