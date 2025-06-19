Гешефт по-одеські: чиновники наживалися на смерті захисників

СБУ та Нацполіція викрили посадовців Одеської міськради, які організували схему привласнення коштів, виділених на поховання українських захисників.

Майже половину бюджету, який мав забезпечити безкоштовні поховання для родичів полеглих воїнів, зловмисники переводили у власні кишені. «Привласнювали до 50% коштів, виділених на пам’ять і честь загиблих», — йдеться у повідомленні.

Учасники схеми — чиновники міськради та місцеві підприємці. Вони укладали фіктивні або завищені договори на встановлення пам’ятників. Різницю в бюджеті — розподіляли між собою.

Із 4,8 млн грн, виділених на встановлення 88 пам’ятників, привласнено понад 2,1 млн грн.

Правоохоронці вже повідомили учасникам схеми про підозру за ч. 4 і 5 ст. 191 ККУ — привласнення майна в умовах воєнного стану організованою групою в особливо великих розмірах.

Це не просто корупція — це торгівля пам’яттю. Справу кваліфікують як тяжкий військовий злочин — учасникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.