Українська Lima виявилась крутішою за натівськи аналоги

Українська система радіоелектронної боротьби Lima виявилась ефективнішою за західні аналоги у боротьбі з російськими керованими авіабомбами. Про це повідомляє The Telegraph, називаючи Lima технологією, яка перевертає хід війни.

У реальних боях Lima зриває наведення ворожих бомб, виводячи їх з ладу ще до того, як ті наближаються до цілей. Жодна інша система РЕБ — ні російська, ні західна — не продемонструвала таких результатів. «Україна довела, що може створювати не просто альтернативу, а кращу зброю, ніж країни НАТО», — пише видання.

І це — не поодинокий приклад. Україна щомісяця випускає 20 гаубиць “Богдана” — більше, ніж Франція виробляє “Цезарів”. На підході — 5 мільйонів FPV-дронів, 30 тисяч ударних БПЛА, 3 тисячі крилатих ракет. Усе — свого виробництва.

Попри скорочення допомоги від США та повільну бюрократію Європи, український ВПК покриває до 50% потреб армії. Водночас Росія кидає у бій усе, що має, і програє не лише морально, а вже й технологічно.

«Якщо не рахувати Росію, українська армія — найкраще оснащена в Європі», — підкреслює видання. Lima, FPV, Богдани — це вже не просто зброя. Це українська перевага, яка змінює хід війни і диктує нові правила на полі бою.