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Технології

Федоров про кібератаки: У нас 100 тисяч атак щомісяця

Федоров про кібератаки: У нас 100 тисяч атак щомісяця

Українські державні ресурси щомісяця зазнають близько 100 тис. кібератак. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Діалоги з NV .

– Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас 100 тис. атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях, – сказав міністр.

За словами Федорова, у кожного співробітника Мінцифри встановлено спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке аналізує поведінку на ноутбуці.

– Якщо є аномалії — система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси, – пояснив він.

Федоров наголосив, що швидкість реакції на хакерські атаки держресурсів критично важлива. Саме тому Мінцифри домовилося з “великим донором”, який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.

Нещодавно стало відомо, що в Україні розроблять державний штучний інтелект. Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з мобільним оператором Київстар щодо створення першої української великої мовної моделі (LLM).

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кібератакикібербезпекаМихайло Федоров
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