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Ранковий дайджест ForUА: у Києві зросла кількість жертв атаки рф, Запоріжжя під вогнем, розкол у G7, а Трамп ставить ультиматум Ірану

Ранковий дайджест ForUА: у Києві зросла кількість жертв атаки рф, Запоріжжя під вогнем, розкол у G7, а Трамп ставить ультиматум Ірану

18 червня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Лідери G7 не змогли узгодити спільну заяву щодо України через позицію США, — Reuters. За даними джерел, шестеро з семи країн були готові підтримати жорстке формулювання проти рф, однак Сполучені Штати наполягли на пом’якшенні тексту — через побоювання, що це зашкодить потенційним мирним переговорам.
  • Вночі російські війська атакували Запоріжжя 13 безпілотниками — щонайменше 9 з них влучили по місту, — Запорізька ОВА. Унаслідок ударів виникли три масштабні пожежі — на 100, 300 та 800 квадратних метрів. Горіли промислові та складські приміщення. Пошкоджено фасади і вікна багатоповерхівок, зруйновано склади, знищено кілька автівок.
  • Трамп надав Ірану 24 години на те, щоб відмовитися від своїх ракетних і ядерних програм і здатися, — Reuters. 
  • На 12 годину з-під завалів у Києві деблокували ще одне тіло, — ДСНС. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі столиці зросла до 20. Загалом після російської атаки у ніч на 17 червня у місті загинули 25 людини, ще 134 постраждали.
  • Келлог може відвідати Лукашенка для обговорення переговорів між Україною та росією, — Reuters.
  • Росія може залишитися без танків до кінця 2025 року, — Інститут вивчення війни. Країна-терористка вже втратила понад половину своєї довоєнної бронетехніки, йдеться у звіті. На складах залишилося лише 46% танків, 42% бойових машин піхоти та 48% бронетранспортерів. 
  • Трамп натякає на війну з Іраном — усе вирішиться в найближчі 48 годин, — ABC News. Американський лідер зібрав своїх ключових радників у Ситуаційній кімнаті Білого дому. За словами чиновників, найближчі дві доби визначать: або дипломатія з Іраном, або військове втручання.
  • Верховна Рада 18 червня ухвалила законопроєкт №11469 про множинне громадянство. Україна визначить перелік країн, громадянство яких дозволено поєднувати з українським. 
  • Посольство США в Україні рішуче засудило ракетний обстріл та приєдналося до Дня жалоби. У заяві йдеться про загибель мирних мешканців, зокрема громадянина США, а також про поранених дітей.
 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАG7КиївІзраїльІранЗапоріжжяТрампатака рфКіт Келлог
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