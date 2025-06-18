Підсанкційний «Мотор Банк» виводить валюту з України з мовчазної згоди голови НБУ Пишного

Через «Мотор Банк», колишній банк підсанкційного екс-президента заводу «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, а також «Банк Альянс» виводяться гроші закордон за допомогою схем з фіктивним імпортом. Про це повідомляє Lenta.UA з посиланням на власні джерела в Національному банку України.

У вказаних фінансових установах компанії-«одноденки» з очевидними ознаками фіктивності, у яких немає сайтів, звітності, найманих працівників, та де директор і кінцевий бенефіціарний власник — одна і та ж особа, масово відкривають рахунки, після чого одразу ж беруть участь у виведенні валютних коштів, прикриваючись фіктивними імпортними операціями.

Все це відбувається попри те, що «Мотор банк» перебуває під санкціями, а тому має великі труднощі у відкритті рахунків через відсутність повноважень у виконувача обов'язків голови правління банку. Тим не менш, через «Мотор банк» всупереч вимогам постанови Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», лише за квітень 2025 року було незаконно виведено 57 млн 506 тисяч 210 доларів США.

Наприклад, ТОВ «Енерджей Делайт» зі статутним капіталом в 50 тисяч грн переказало в Польщу до фірми TRADING BRIDGE SP. Z O.O. суму в 12 млн 58 тисяч 750 доларів.

В травні 2025 року через «Мотор банк» фірми, більшість з яких були зареєстровані вже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, вивели ще 41,7 млн доларів США на підставі імпортних угод з ознаками фіктивності.

Через «Банк Альянс» Павла Щербаня, який не зважаючи на велику кількість порушень, штрафів та невиконання своїх зобов'язань перед клієнтами, все ще залишається працювати на ринку, виводяться також великі суми валютних коштів: за квітень та травень 2025 року «Альянс» підтвердив транзакцій на 20,8 млн доларів у Польщу, Угорщину, Гонконг, ОАЕ, Швейцарію та інші країни.

Повний список компаній, які через рахунки у банках «Мотор Банк» і «Банк Альянс» виводили гроші закордон за фіктивними імпортними угодами:

Квітень 2025 року

1. ТОВ "АТЛАНТ ФОРМАТ" 44463905 вивело до Гонконгу на STARNINE SALES LIMITED – 426 569 доларів США

2. ТОВ "ВІН-ТАЖ" 40697101 вивело до Китаю на ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD – 144 049 доларів США

3. ТОВ "ВІТАЛ ПРОГРЕС" 45214462 вивело до Гонконгу на OPTIMA TRADE LIMITED - 4 619 051 доларів США

4. ТОВ "ДЕСМІН ТОРГ" 45230421 вивело до Об'єднаних Арабськіх Еміратів на TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC - 87 630 доларів США

5. ТОВ "ДЬЮТОН ТРЕЙД" 45447638 вивело до Польщі на AFINTRADE Sp. z o.o. - 360 298 доларів США

6. ТОВ "ЕНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ" 45210117 вивело до Польщі на TRADING BRIDGE SP. Z O.O. - 12 058 750 доларів США

7. ТОВ "ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП" 45339667 вивело до Гонконгу на LATUNA LIMITED – 8 875 352 доларів США

8. ТОВ "ПЕППЕР СТАР" 44610024 вивело до Гонконгу на TORQUE TRADE LIMITED – 7 893 400 доларів США

9. ТОВ "ПОЛІПРОМ КОНТУР" 44972273 вивело до Гонконгу на STARNINE SALES LIMITED – 9 714 773 доларів США

10. ТОВ "СЕНФІДЖО ІНД" 45242023 вивело до Гонконгу на WHARVEST LIMITED – 7 841 927 доларів США

11. ТОВ "ТЕХБУДМАРКЕТ" 44466089 вивело до Китаю ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD – 103 038 доларів США

12. ТОВ "ТК ТРЕЙД ПЛЮС" 44094150 вивело до Китаю ARTEL-TEX CHINA CO.,LTD – 326 693 доларів США

13. ТОВ "ТОМРАН" 45565659 вивело вивело до Об'єднаних Арабськіх Еміратів на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ 630 515 доларів США

14. ТОВ "Торговий знак" 45038301 вивело до Польщі на MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA – 90 792 доларів США

15. ТОВ "ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН" 45403585 вивело до Естонії на Genesis Trading House Ou - 2 182 055 доларів США

16. ТОВ "ФЕРТЕНІКА" 44372310 вивело до Польщі на GN ELECTRONIC SP. Z O.O. - 1 483 057 доларів США

17. ТОВ «АГРО-СОЛАР» 44776698 вивело до Нiмеччини на John Deere Walldorf International GmbH – 1 318 136 доларів США

18. ТОВ "ГЛОБІНЕКС" 45659982 вивело до Швейцарiї на Alltag und Geratetechnik AG – 4 451 986 доларів США

19. ТОВ "ГОСПОДАРЧИЙ КУТ" 42137904 вивело до Гонконґу на TORQUE TRADE LIMITED – 78 171 доларів США

20. ТОВ "ЄВРО-ІНВЕСТ-ТРЕЙД" 44373602 вивело до Угорщини на FURDARO-PLUS Kft.- 556 389 доларів США

21. ТОВ "КОРАЛ ІНД" 45395632 вивело Об'єднаних Арабських Емiратів на GREAT SYSTEM L.L.C-FZ – 447 866 доларів США

22. ТОВ «МАЛЮНКОТРЕЙД» 44251388 вивело до Гонконґу на Latuna Limited – 153 208 доларів США

23. ТОВ "МЕГА СОЛЮС" 44917782 вивело до Болгарiї на INOA TRADE LTD та США на HARVESTBUILD WHOLESALE INC – 145 045 доларів США

24. ТОВ "МЕГА-ПРАЙД" 44093183 вивело до Естонiї на Redbusavto OU - 2 965 530 доларів США

25. ТОВ «МОТОРГРАНД» 44556140 вивело до Гонконґу на Driventos Limited – 589 836 доларів США

26. ТОВ "НІКОС ГРУП ПЛЮС" 45379102 вивело до Болгарiї на LPD TRADE LTD – 212 939 доларів США

27. ТОВ "ПІРКАР" 42195107 вивело до Великої Британiї на Quality World Textiles Ltd – 204 375 доларів США

28. ТОВ "СВН ДИРЕКТ СЕРВІС" 45303033 вивело до Угорщини на FURDARO-PLUS Kft. – 338 535 доларів США

29. ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." 43846231 вивело до Мальти на Push Gaming Malta Limited – 23 338 доларів США

30. ТОВ "СПЕЙС ТОРГ" 45563410 вивело до Чехiї на YUVO BROTHERS TRADE LLC та Словаччини на Integra Optima LLC – 52 690 доларів США

31. ТОВ "СПЕШЛТЕХ" 45459088 вивело до Польщі на Ngoptics sp. z o.o. – 811 857 доларів США

32. ТОВ "СТАРТАДВАНС КЛАБ" 44858501 вивело до Чехiї на Rockson s.r.o – 126 932 доларів США

33. ТОВ "СТРОЙБУД ПРОЦЕС" 45359039 вивело до Гонконґу на OPTIMA TRADE LIMITED – 208 418 доларів США

34. ТОВ "ТЕРАМІКС" 45397577 вивело до Об'єднаних Арабських Емiратів на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ -407 626 доларів США

35. ТОВ "ТРАНСМЕДІА ПРОВАЙД” 45387679 вивело до Великої Британiї на TRADELEY LLP – 917 285 доларів США

36. ТОВ «ТМ Мрія Україна» 44853344 вивело до Румунiї на NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL – 132 266 доларів США

37. ТОВ "ФІШ-ФАКТОР УКРАЇНА" 45375726 вивело до Норвеґiї на BRODRENE SPERRE AS – 97 225 доларів США

38. ТОВ "ХАР-ТОРГ-ТЕКСТИЛЬ" 45622622 вивело до Угорщини на T-Rex Trade Kft.доларів – 83 076 США

39. ТОВ "ХЕМПТОНС ТРЕЙД" 44536061 вивело Швейцарiї на Alltag und Geratetechnik AG – 46 0332 доларів США

40. ТОВ "ЧЕРНІВЦІ ОІЛ" 44662088 вивело до Молдови на Green Day Distribution SRL – 179 135 доларів США

Травень 2025

1. ТОВ "АРРАН ІНДАСТРІ" 44416656 вивело до Іспанії на SEVILLA SALES SUMMIT SL - 643 149 доларів США

2. ТОВ "АТЛАНТ ФОРМАТ" 44463905 вивело до Гонконгу на STARNINE SALES LIMITED – 2 167 859 доларів США

3. ТОВ "ВАЛІОС ГРУП" 44287718 вивело до Туреччини на KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI – 153 031 доларів США

4. ТОВ "ВІН-ТАЖ" 40697101 вивело до Китаю на ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD – 117 630 доларів США

5. ТОВ "ДЕСМІН ТОРГ" 45230421 вивело до Об'єднаних Арабськіх Еміратів на TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC – 75 066 доларів США

6. ТОВ "ДРОСГРУП" 45516114 вивело до Індонезії на PT ASIA TRADE – 43 986 доларів США

7. ТОВ "ДЬЮТОН ТРЕЙД" 45447638 вивело до Польщі на AFINTRADE Sp. z o.o. - 358 418 доларів США

8. ТОВ "ЕНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ" 45210117 вивело до Польщі на TRADING BRIDGE SP. Z O.O. - 21 560 000 доларів США

9. ТОВ "ЛАВРА ГРУП" 45023845 вивело до Гонконгу на TORQUE TRADE LIMITED – 601 080 доларів США

10. ТОВ "ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП" 45339667 вивело до Гонконгу на LATUNA LIMITED – 6 402 389 доларів США

11. ТОВ "НЕКСУС ТОРГ" 45351930вивело до Гонконгу на NEOTRADE LIMITED – 1 091 180 доларів США

12. ТОВ "НІДЛ ГРУП" 45445342 вивело до Канади USTI SUPPLY INC. - 35 334 доларів США

13. ТОВ "ПЕППЕР СТАР" 44610024 вивело до Гонконгу на TORQUE TRADE LIMITED – 1 051 420 доларів США

14. ТОВ "ПОЛІПРОМ КОНТУР" 44972273 вивело до Гонконгу на STARNINE SALES LIMITED – 1 283 110 доларів США

15. ТОВ "СЕНФІДЖО ІНД" 45242023 вивело до Гонконгу на WHARVEST LIMITED – 622 130 доларів США

16. ТОВ "ТЕХБУДМАРКЕТ" 44466089 вивело до Китаю ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD – 77 832 доларів США

17. ТОВ "ТК ТРЕЙД ПЛЮС" 44094150 вивело до Китаю на ARTEL-TEX CHINA CO.,LTD – 358 640 доларів США

18. ТОВ "Торговий знак" 45038301 вивело до Польщі на MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA – 716 400 доларів США

19. ТОВ "ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН" 45403585 вивело до Естонії на Genesis Trading House Ou – 1 531 955 доларів США

20. ТОВ "ФЕРТЕНІКА" 44372310 вивело до Польщі на GN ELECTRONIC SP. Z O.O. - 2 779 504 доларів США

21. ТОВ «АГРО-СОЛАР» 44776698 вивело до Нiмеччини на John Deere Walldorf International GmbH – 800 136 доларів США

22. ТОВ "ГЛОБІНЕКС" 45659982 вивело до Швейцарiї на Alltag und Geratetechnik AG – 1 570 470 доларів США

23. ТОВ "ГОСПОДАРЧИЙ КУТ" 42137904 вивело до Гонконґу на TORQUE TRADE LIMITED – 427 819 доларів США

24. ТОВ "ЄВРО-ІНВЕСТ-ТРЕЙД" 44373602 вивело до Угорщини на FURDARO-PLUS Kft.- 115 353 доларів США

25. ТОВ "КОРАЛ ІНД" 45395632 вивело Об'єднаних Арабських Емiратів на GREAT SYSTEM L.L.C-FZ – 182 395 доларів США

26. ТОВ "МЕГА СОЛЮС" 44917782 вивело до Болгарiї на INOA TRADE LTD та США на HARVESTBUILD WHOLESALE INC – 92 823 доларів США

27. ТОВ "МЕГА-ПРАЙД" 44093183 вивело до Естонiї на Redbusavto OU – 575 700 доларів США

28. ТОВ «МОТОРГРАНД» 44556140 вивело до Гонконґу на Driventos Limited – 589 836 доларів США

29. ТОВ "МП - АВТО БРОК" 44919462 вивело Румунiї на EXELENT INVESTMENT SRL - 1 993 459 доларів США

30. ТОВ "ПІРКАР" 42195107 вивело до Великої Британiї на Quality World Textiles Ltd – 66 555 доларів США

31. ТОВ "СПЕШЛТЕХ" 45459088 вивело до Польщі на Ngoptics sp. z o.o. – 717 442 доларів США

32. ТОВ "ТЕРАМІКС" 45397577 вивело до Об'єднаних Арабських Емiратів на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ -254 023 доларів США

33. ТОВ "ТРАНСМЕДІА ПРОВАЙД” 45387679 вивело до Великої Британiї на TRADELEY LLP – 645 650 доларів США

За даними джерел, куратором даних схем виступає Дмитро Олійник, заступник голови правління Національного банку України. Однак, і сам голова НБУ Андрій Пишний був проінформований про масові підозрілі операції з виведення грошей закордон групою українських фірм через «Мотор Банк» та «Банк Альянс», але реакції топ-менджементу НБУ за цим не послідувало, що наштовхує на висновок про мовчазну згоду та свідому бездіяльність Нацбанку в цьому питанні.