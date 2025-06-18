У Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту

Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень, при цьому найбільша інтенсивність ворожих атак спостерігалася на Покровському напрямку, - повідомив Генштаб ЗСУ

За уточненою інформацією, вчора російські загарбники завдали по території України 2 ракетних та 45 авіаційних ударів, застосували 33 ракети та скинули 79 керованих авіаційних бомб. Крім того, вони залучили для ураження 3600 дронів-камікадзе та здійснили 6116 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 72 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари припали на населені пункти Харківської, Донецької та Запорізької областей, включно з Охрімівкою, Потихоновим, Мирноградом, Гуляйполем та іншими.

За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 28 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було уражено 10 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, п’ять пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та два інших важливих об’єкти ворога.

Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 1040 осіб. Українські воїни також знешкодили 7 танків, 31 бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 184 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 23 ракети та 137 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Ситуація на ключових напрямках

На Покровському напрямку наші захисники відбили 57 штурмових та наступальних дій агресора, що є найбільшим показником за добу.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбито 28 штурмових дій окупантів. Ворог також здійснив численні обстріли та авіаудари.

На Новопавлівському напрямку ворог атакував 22 рази.

На Лиманському та Торецькому напрямках відбулося по 16 атак окупантів.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував.

На Південно-Слобожанському та Придніпровському напрямках зафіксовано по три та дві атаки відповідно.

На Куп’янському та Гуляйпільському напрямках ворог атакував по одному-два рази.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ситуація на фронті залишається контрольованою Силами оборони України, які продовжують ефективно стримувати ворожий наступ та завдавати йому значних втрат.