Провал єдності: G7 не змогла виступити єдиним фронтом за Україну

Лідери "Групи семи" не змогли ухвалити спільну заяву щодо війни в Україні через спротив Сполучених Штатів. Про це повідомляють CBC News із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними журналістів, шестеро з семи учасників саміту G7 підтримували жорстке формулювання щодо Росії. Проте США наполягали на пом’якшенні тексту, мотивуючи це ризиком для можливих мирних переговорів. Як результат, консолідованої позиції "Група семи" не висловила.

Канада, яка цьогоріч головує в G7, змушена була відмовитися від планів публікації рішучої заяви. Натомість прем'єр-міністр Марк Карні готує окремий документ голови G7 із закликом до посилення санкцій проти РФ і підтримкою американських мирних ініціатив.

Замість спільного документа G7 ухвалила шість окремих заяв, які не містять єдиної позиції щодо війни в Україні.

Як зазначає CBC News, українське питання стало предметом дискусій, у яких європейські дипломати намагалися переконати Дональда Трампа у необхідності більш жорсткої риторики. Однак, попри попередню заявлену відкритість до ідеї тиску на Кремль, Трамп не дав чітких зобов’язань.