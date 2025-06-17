"Велика сімка" підтримала Ізраїль, а Іран назвала джерелом нестабільності на Близькому Сході

Лідери країн "Великої сімки" виступили зі спільною заявою, в якій висловили рішучу підтримку Ізраїлю, назвавши Іран головним джерелом регіональної нестабільності на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

G7 засудили Іран

Країни-учасниці назвали Іран головним джерелом регіональної нестабільності та терору та наголосили, що Тегеран не повинен мати ядерної зброї.

— Ми підтверджуємо, що Ізраїль має право на самооборону. Ми ще раз заявляємо про нашу підтримку безпеки Ізраїлю, – йдеться в заяві лідерів G7.

Повітряна війна між Іраном та Ізраїлем почалася після того, як Ізраїль завдав превентивних ударів по іранських об’єктах для запобігання розробці ядерної зброї.

Офіційні особи Ірану повідомляють про понад 220 загиблих, переважно цивільних, тоді як Ізраїль заявляє про 24 загиблих цивільних.

Чи є загроза ядерної війни

Видання зазначає, що Іран заперечує наміри створення ядерної зброї, посилаючись на право розвивати мирні ядерні технології як учасник Договору про нерозповсюдження.

Водночас Ізраїль, який не є стороною ДНЯЗ, вважається єдиною близькосхідною країною з ядерним арсеналом.

Президент Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 у Канаді через ситуацію на Близькому Сході.

США стверджують, що непричетні до ізраїльських атак, хоча Трамп назвав їх прекрасними.

— Ми закликаємо, щоб вирішення іранської кризи призвело до якнайширшого зниження напруженості на Близькому Сході, включно з припиненням вогню в Газі, – додається у заяві G7.

Раніше CNN повідомляло, що Трамп не планував підписувати спільну заяву G7 із закликом до деескалації між Ізраїлем та Іраном.

Рішення Дональда Трампа створило розкол серед лідерів ще до початку саміту в Канаді.

Однак високопоставлений канадський чиновник спростував ці твердження, заявивши, що документ ще не є завершеною угодою.