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Дайджест

Вечірній дайджест ForUА: Наслідки нічного удару по Києву, "сапери" КНДР, український ChatGPT і таємні переговори Трампа

Вечірній дайджест ForUА: Наслідки нічного удару по Києву, "сапери" КНДР, український ChatGPT і таємні переговори Трампа

17 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Нічний удар РФ по Києву може бути найбільш смертоносною атакою на столицю майже за рік — місія ООН.

  • КНДР направить 1 000 саперів і 5 000 військових будівельників для відновлення Курської області, — Шойгу. Це може бути прикриттям, це можуть бути 6000 корейських солдатів, яких кинуть на фронт. 

  • Адміністрація Трампа відклала роботу міжвідомчої робочої групи, яка мала на меті змусити Росію прискорити мирні переговори з Україною, — Reuters.

  • У Житомирі сталася стрілянина: загиблий — колишній боєць батальйону «Айдар», він застрелив свою колишню дружину, — «Житомир.іnfo».

  • Біля берегів ОАЕ горить танкер російського тіньового флоту — ЗМІ. У Оманській затоці танкер Adalynn, що плавав під прапором Антигуа і Барбуди, загорівся після зіткнення з танкером Front Eagle під ліберійським прапором.

  •  Україна розпочинає розробку власного аналога ChatGPT — української LLM, — Федоров. Першу версію моделі планують презентувати до кінця 2025 року: вона буде доступна для державних установ, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу.

  • Україна робить перший крок до реалізації мінеральної угоди зі США, — The New York Times. Згідно з інформацією видання, українська влада розпочала процес підготовки тендеру на освоєння родовища літію «Добра», яке є найбільшим у країні та знаходиться в Кіровоградській області.

  • Прокуратура підтвердила загибель 13 людей через російську атаку на Київ. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами досі можуть перебувати люди.

  • Трамп серйозно розглядає можливість військового удару по Ірану та проводить ключову нараду зі своїми радниками, — високопоставлені американські чиновники для Axios.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

кндрТрампатака рфChatGPT
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