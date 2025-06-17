17 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Нічний удар РФ по Києву може бути найбільш смертоносною атакою на столицю майже за рік — місія ООН.

КНДР направить 1 000 саперів і 5 000 військових будівельників для відновлення Курської області, — Шойгу. Це може бути прикриттям, це можуть бути 6000 корейських солдатів, яких кинуть на фронт.

Адміністрація Трампа відклала роботу міжвідомчої робочої групи, яка мала на меті змусити Росію прискорити мирні переговори з Україною, — Reuters.

У Житомирі сталася стрілянина: загиблий — колишній боєць батальйону «Айдар», він застрелив свою колишню дружину, — «Житомир.іnfo».

Біля берегів ОАЕ горить танкер російського тіньового флоту — ЗМІ. У Оманській затоці танкер Adalynn, що плавав під прапором Антигуа і Барбуди, загорівся після зіткнення з танкером Front Eagle під ліберійським прапором.

Україна розпочинає розробку власного аналога ChatGPT — української LLM, — Федоров. Першу версію моделі планують презентувати до кінця 2025 року: вона буде доступна для державних установ, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу.

Україна робить перший крок до реалізації мінеральної угоди зі США, — The New York Times. Згідно з інформацією видання, українська влада розпочала процес підготовки тендеру на освоєння родовища літію «Добра», яке є найбільшим у країні та знаходиться в Кіровоградській області.

Прокуратура підтвердила загибель 13 людей через російську атаку на Київ. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами досі можуть перебувати люди.