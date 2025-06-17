Чехія готова постачати артснаряди Україні у 2026, але є умова

Чехія готова розширити ініціативу з постачання артилерійських боєприпасів Україні на 2026 рік, однак реалізація планів залежатиме від політичної конфігурації після парламентських виборів. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомили у виданні, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський оцінив чеську ініціативу як правила гри у забезпеченні українських сил боєприпасами.

В інтерв’ю в Празі Ліпавський сказав, що співвідношення артилерійського вогню змінилося з критичного 1:10 на користь Росії на початку 2022 року до нинішнього 1:2.

Фінансування закупівель на 2025 рік вже забезпечене урядом.

Водночас майбутнє програми залежить від позиції нового парламентського складу, який визначиться на жовтневих виборах.

— Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але абсолютно важливо зберегти політичну підтримку ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії, – заявив Ліпавський.

Він підкреслив критичність збереження міжпартійного консенсусу щодо підтримки України.

Окремі політичні сили висловлюють скептицизм стосовно обсягів військової допомоги, що може вплинути на продовження ініціативи.

ForUA.com нагадує, раніше українська та чеська сторони підписали угоду про підготовку пілотів F-16.

Прем’єри Денис Шмигаль та Петр Фіала домовилися про поглиблення оборонної кооперації та консультативну підтримку євроінтеграційних процесів.