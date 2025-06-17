Атака рашистів пошкодила історичні будівлі та споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського

У ніч на 17 червня 2025 року Київ зазнав чергового масованого комбінованого нальоту ворожими дронами, крилатими ракетами та балістикою, внаслідок яких є багато постраждалих і, на жаль, загиблих.

Під час атаки пошкоджень зазнали будівлі та споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського, повідомили в університеті.

Зокрема, історична будівля навчального корпусу №4, закладення фундаментів якого 1 червня 1898 року започаткували спорудження університету.

Вибухова хвиля пошкодила скло у вікнах та в приміщенні, а також пошкоджений пам’ятник професора КПІ Олександра Сергійовича Кудашева — одного з перших вітчизняних авіаконструкторів.

Внаслідок російської атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих, проте, на жаль, ця цифра може змінюватись, тому що аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

У Солом’янському, Дарницькому та Шевченківському районах розгорнуті штаби, де співробітники поліції приймають звернення від громадян.