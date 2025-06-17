Адміністрація Трампа згорнула групу тиску на РФ щодо переговорів з Україною

Адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула міжвідомчу робочу групу, яка була створена для тиску на Російську Федерацію з метою прискорення мирних переговорів з Україною. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в американських урядових колах.

За словами трьох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними, президент Трамп висловив сумніви щодо подальшої необхідності участі Сполучених Штатів як посередника у врегулюванні російсько-української війни. Це рішення було прийнято замість активізації дипломатичних зусиль.

Дії адміністрації викликали занепокоєння серед європейських союзників США, особливо напередодні майбутнього саміту НАТО, який запланований на кінець червня. Критики зазначають, що такий крок може підірвати єдність Заходу, чим потенційно може скористатися Росія.

Довідкова інформація:

Міжвідомча робоча група була сформована навесні цього року та перебувала під координацією Ради національної безпеки США. До її складу входили представники Державного департаменту, Пентагону, Міністерства фінансів та розвідувальних служб США. Основною метою групи було розроблення єдиної політики Вашингтона, спрямованої на примушення Кремля до переговорів з Україною.