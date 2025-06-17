Армія Ізраїлю знищила майже половину іранських пускових установок балістичних ракет

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про знищення майже половини пускових установок балістичних ракет Ірану. Про це заявило армійське радіо Ізраїлю, посилаючись на власні джерела.

За даними радіостанції GLZ, на сьогоднішній день загальна кількість знищених іранських пускових установок становить 200. Це число, як стверджується, пояснює значне скорочення ракетних ударів Ісламської Республіки по території Ізраїлю за останню добу.

Додаткові відомості, опубліковані в Telegram-каналі Моріа Дорона, підтверджують ці заяви, вказуючи на суттєві втрати в іранському ракетному арсеналі.

Ізраїльські військові не надали подробиць про методи або терміни проведення операцій, які призвели до знищення такої кількості пускових установок. Іран поки що не коментував ці заяви.