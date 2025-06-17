Масштабні бої тривають по всій лінії фронту – Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 червня.

Окупанти продовжують інтенсивні обстріли: за добу вони здійснили дві ракетні атаки, 56 авіаударів, застосували п’ять ракет і 110 керованих авіабомб. Крім того, 3226 дронів-камікадзе і 5481 артобстріл, із них 96 — із реактивних систем залпового вогню.

Найгарячіші напрямки фронту

Покровський напрямок — епіцентр бойових дій. Українські військові відбили 56 штурмів у районах населених пунктів: Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка, Олексіївка.

Новопавлівський напрямок — 28 атак ворога у районах Новосілки, Вільного Поля, Багатиря, Бурлацького та поблизу Запоріжжя і Шевченка.

Краматорський напрямок — 12 боєзіткнень у Часовому Яру, Курдюмівці, Оріхово-Василівці та поблизу Білої Гори.

Торецький напрямок — 18 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки — 38 штурмів, 14 авіаударів, 32 керовані бомби, 225 обстрілів.

Куп’янський напрямок — 4 спроби прориву біля Степової Новоселівки, Загризового, Голубівки та Петропавлівки.

Лиманський напрямок — 7 атак поблизу Копанок, Надії, Греківки, Рідкодуба, Колодязів.

Сіверський — 1 атака біля Григорівки.

Гуляйпільський — 4 штурми біля Малинівки.

Оріхівський — 2 штурми поблизу Нестерянки.

Придніпровський — атака біля Антонівського мосту.

Південно-Слобожанський — 4 штурми біля Довгенького та Кам’янки.

Волинський і Поліський напрямки — ознаки підготовки наступу не виявлено.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили:

8 районів скупчення особового складу та техніки ворога;

5 артилерійських систем;

1 важливий об'єкт противника.

У Генштабі зазначили: інтенсивність атак залишається високою, ворог намагається виснажити українську оборону на найгарячіших ділянках фронту.