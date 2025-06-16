Злочин над неповнолітньою: На Закарпатті затримали двох підозрюваних у зґвалтуванні

Правоохоронці Закарпатської області затримали двох місцевих мешканців за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Закарпатські області.

15 червня до районного відділу поліції звернулася 15-річна потерпіла із заявою про зґвалтування.

За її словами, злочин відбувся в ніч на 5 червня у помешканні одного з підозрюваних.

За даними слідства, двоє чоловіків віком 18 та 29 років погрожували дівчині та силоміць затягли її до квартири. Після спільного вживання алкогольних напоїв підозрювані скористалися безпорадним станом неповнолітньої.

Наразі зловмисників затримано. Їм інкримінується частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

Санкції статті передбачають позбавлення волі до 12 років.

ForUA.com нагадує, нещодавно у Києві також затримали підозрюваного у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Злочин так само стався після вживання алкогольних напоїв.