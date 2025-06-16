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Брюсель не повинен втручатися в енергетичну політику країн, – Сійярто

Брюсель не повинен втручатися в енергетичну політику країн, – Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що його країна скористалась правом вето щодо висновку Ради ЄС з енергетики, у якому містився заклик і далі просувати заборону на імпорт російського газу та нафти. Про це Сійярто написав у мережі X.

У понеділок, 16 червня, Сійярто повідомив, що Угорщина заблокувала висновок засідання Ради ЄС з енергетики, який передбачав заклик до Єврокомісії активізувати зусилля щодо припинення імпорту російських енергоносіїв.

Він підкреслив, що енергетична політика – це компетенція національних урядів, і тому, за його словами, Брюссель не повинен втручатися у це питання.

 – План Єврокомісії ставить під загрозу наш суверенітет і енергетичну безпеку, – заявив Сійярто.

Він зазначив, що в контексті напруженої ситуації на Близькому Сході Угорщина взагалі запропонувала не розглядати подібні ініціативи на рівні ЄС.

Сьогодні у Люксембурзі відбулося засідання Ради ЄС з питань енергетики, на якому обговорювали можливість поступової відмови від закупівель російських енергоресурсів, що досі надходять до деяких країн-членів ЄС.

Раніше видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що ЄС обдумує варіанти обходу вето Угорщини для запровадження нових санкцій проти Росії.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄСУгорщинаенергетика
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