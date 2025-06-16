Напруга зростає: Генштаб назвав найгарячіші точки фронту

Минула доба на фронті в Україні стала однією з найінтенсивніших: українські військові відбили 175 бойових зіткнень із російськими окупантами. За даними Генштабу ЗСУ, найбільше атак ворог здійснив на Покровському (46 зіткнень) та Новопавлівському (32 зіткнення) напрямках.

Протягом доби по українських позиціях та населених пунктах було завдано:

4 ракетні удари, випущено 11 ракет;

54 авіаційні удари, скинуто 99 керованих авіаційних бомб;

Здійснено 5852 обстріли, з яких 67 – із реактивних систем залпового вогню;

Залучено 3081 дрон-камікадзе.

Ситуація на ключових ділянках фронту

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмів агресора в районах Малинівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Новосергіївки, Удачного, Олексіївки, а також у напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 спроби ворога прорвати оборону поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, Нового Комара та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.

На Харківському напрямку ворог сім разів намагався наступати біля Вовчанська, Стариці, Кам'янки та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбито 11 атак окупантів поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки.

На Сіверському напрямку захисники відбили 4 штурми окупантів.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили 3 ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 24 атаки російських загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів (25 керованих авіабомб) та здійснив 233 артилерійські обстріли, зокрема 9 – із РСЗВ.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія ефективно працювали по ворожих цілях. За минулу добу вони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.