П'ятеро українських громадян, серед них - троє дітей, знайшли свою смерть у передмісті Тель-Авіва

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що внаслідок іранських ударів по Ізраїлю, за попередніми даними, загинули п’ятеро українських громадян, серед яких – троє дітей.

«За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю і влучання ракети у житловий будинок у місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються. Українські дипломати й консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації й організації процедури репатріації тіл загиблих», – повідомили Радіо Свобода у МЗС України.

Ізраїль розпочав авіаудари по території Ірану 13 червня, атакуючи ядерні, військові й енергетичні об’єкти. У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників.

За останніми даними, внаслідок ізраїльських атак в Ірані загинули близько 140 людей, включаючи військових високопосадовців. В Ізраїлі внаслідок іранських ударів, за даними МОЗ, загинули вже 15 людей.

Кількість загиблих від іранських ударів по Ізраїлю з п'ятниці зросла до 14, повідомили в неділю в урядовому прес-службі Ізраїлю.

Ще одне тіло було знайдено в місті Бат-Ям в центрі Ізраїлю після того, як іранський удар вдарив по житловому будинку.

Щонайменше семеро людей загинули в результаті цього удару, за даними екстрених служб та урядових чиновників.