Ізраїль завдав удару глибинними бомбами по іранському заводу зі збагачення урану

У районі іранського ядерного об'єкта у Фордо, який розташований на глибині кількох сотень метрів під землею, зафіксовано два вибухи, повідомляє Fars. Про атаку у Фордо пише і Tasnim. За його даними, пошкоджень під час ракетних ударів не було.

Раніше Ізраїль атакував завод зі збагачення урану в Натанзі. У Фордо також розташоване підприємство зі збагачення урану.

Як писала The New York Times, об'єкт розташований глибоко під горою, там встановлені найсучасніші іранські центрифуги. Ізраїль не має бомб, щоб зруйнувати бункер, куди вони поміщені, заявили газеті американські джерела.

Якщо об'єкт не буде зруйнований, то "вціліє ключова технологія ядерної програми країни", зазначає видання. У різних районах поблизу Тегерана також пролунали вибухи, повідомляє Press TV. За даними телеканалу, вони прогриміли на захід та південь від іранської столиці. Nournews пише про роботу ППО на сході та заході від Тегерана.

Раніше у МАГАТЕ повідомили, що після атаки в Натанзі викиду радіації за межі об'єкта немає, але є забруднення всередині самого об'єкту, яке можна ліквідувати. Фордо до цього вже атакували, агентство повідомило, що об'єкт не постраждав.

ForUA.com нагадує, сьогодні вночі Ізраїль розпочав операцію "Нація левів". Під час неї ізраїльські ВПС вдарили майже 100 цілей в Ірані.

Ліквідований командувач КСІР Хоссейн Саламі, начальник генштабу Мохаммад Багері та вчені-ядерники.