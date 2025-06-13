Помер засновник і гітарист гурту «4айка»

Помер музикант Григорій Чайка — засновник і гітарист гурту «4айка», учасник концертної команди «Океану Ельзи».

«Талановитий музикант, гітарист гурту “4АЙКА”, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе», - повідомили на офіційній сторінці гурту.

У травні Чайка повідомив, що бореться з раком крові. Лише кілька днів тому розповідав про відновлення після другої хімієтерапії.

У 2000 році він заснував гурт «4айка», з 2015 року був гітаристом та техніком «Океану Ельзи», також працював із Sunsay і Kislorod.