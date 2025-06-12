Хіт українського виконавця увійшов у світовий топ Shazam

Українська сучасна пісня стала однією з найпопулярніших у світі. На цей раз успіху добився учасник Нацвідбору на "Євробачення-2024" Максим Дерев'янчук, який виступає під сценічним ім'ям DREVO.

Як повідомляє УНІАН, його пісня "Смарагдове небо" довгий час тримається у лідерах топ-5 на стримінговому сервісі для прослуховування музикина Apple Music, а зараз опинилася на десятому місці у чарті рок-пісень світу у додатку для розпізнавання музики Shazam.

Хіт молодого українського виконавця, який поєднує у собі електроніку та етнічні мотиви, шукали більше 113 тисяч разів.

Пісня "Смарагдове небо" також стала першою у топчарті українського YouTube у розділі "Популярне".