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Культура

Хіт українського виконавця увійшов у світовий топ Shazam

Хіт українського виконавця увійшов у світовий топ Shazam

Українська сучасна пісня стала однією з найпопулярніших у світі. На цей раз успіху добився учасник Нацвідбору на "Євробачення-2024" Максим Дерев'янчук, який виступає під сценічним ім'ям DREVO. 

Як повідомляє УНІАН, його пісня "Смарагдове небо" довгий час тримається у лідерах топ-5 на стримінговому сервісі для прослуховування музикина Apple Music, а зараз опинилася на десятому місці у чарті рок-пісень світу у додатку для розпізнавання музики Shazam. 

Хіт молодого українського виконавця, який поєднує у собі електроніку та етнічні мотиви, шукали більше 113 тисяч разів.

Пісня "Смарагдове небо" також стала першою у топчарті українського YouTube у розділі "Популярне".

 

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

співакDREVOукраїнська піснятоп
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