Невдалі прориви: як ЗСУ стримують ворога на підступах до Дніпропетровщини

Усі заяви російських окупантів про нібито вихід на адміністративний кордон Дніпропетровської області є фейком і не відповідають дійсності. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник ОСУВ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

«Вони там відсутні. Більше того, вони навіть відсутні на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей, попри всі їхні заяви, попри вкинуте минулого тижня провокаційне відео, яке насправді було зняте на території Донецької області і насправді доволі далеко», — наголосив Віктор Трегубов.

За його словами, росіяни вже тривалий час, а саме з кінця квітня, безуспішно намагаються просунутися до адміністративного кордону Дніпропетровщини з двох напрямків — Новопавлівського та Покровського. За даними Генерального штабу ЗСУ, саме на цих ділянках минулої доби було зафіксовано найбільше бойових зіткнень.

«І там, і там росіяни намагалися просуватися на захід. Але на їхньому шляху встала одна з найбільш компетентних українських бригад, яка завдає ворогу вогневого ураження. Тому станом на зараз всі спроби росіян безуспішні», — додав речник.

Це свідчить про стійкість та ефективність української оборони, яка не дозволяє ворогу досягти своїх стратегічних цілей.