Геннадій Кривошея: кадрові зміни в міській владі

Геннадій Кривошея - голова Громадської ради при КМДА. Член антикорупційної ради при Міноборони 2023-2024рр. Кадрові зміни в міській владі: які сценарії можливі далі і чому міський голова може отримати недовіру депутатів Київради

Сьогодні Київрада висловила недовіру найвпливовішому заступнику Віталій Кличко, Миколі Поворознику, за яку проголосувало 74 депутата.

Це рішення фактично створило нову коаліцію проти корупції в КМДА до складу якої увійшли фракції Слуги народу, Батьківщина, Єдність, Голос, Європейська Солідарність та інші позафракційні депутати. Після цього голосування депутати активно почали обговорювати питання обрання нового секретаря вже на наступному засіданні Київради.

Згідно регламенту міський голова має першочергове право подати свою кандидатуру на посаду секретаря. Віталій Володимирович сьогодні вже озвучив її - Зоя Ярош.

Також свою кандидатуру можуть запропонувати і мінімум 61 депутат. Що є досить реальним, і сьогоднішнє голосування за відсторонення Поворозника це підтверджує. Опозиція обговорює кандидатури від Батьківщини та ЄС. Якщо опозиційна більшість депутатів внесуть і проголосують свою кандидатуру, то міський голова має великі шанси отримати не лише опозиційного секретаря, а й перспективу оголошення недовіри, для якої потрібно 80 депутатів…

І виходячи із результатів сьогодення, такі голоси можуть назбиратись… А це означає, що головою міської ради може стати навіть новообраний секретар)))

Маю надію, що все стане на свої місця в найближчі 3-4 тижні.