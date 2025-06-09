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Культура

Україну на Miss Universe-2025 представить Софія Ткачук

Україну на Miss Universe-2025 представить Софія Ткачук

Титул "Міс Всесвіт Україна-2025" здобула Софія Ткачук. Саме вона представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2025", що відбудеться 20 листопада в Таїланді.

Через війну оргкомітет конкурсу замість шоу вдався до народного голосування за допомогою фінської платформи Choicely. Цю технологію застосовують під час голосувань на таких престижних подіях, як Grammy Awards та пісенний конкурс Євробачення.

До фіналу вийшли п’ятеро учасниць, але головний титул дістала Софії Ткачук.

Президентка конкурсу Анна Філімонова переконана, що участь України у конкурсі "Міс Всесвіт" є ще одним проявом культурної дипломатії.

– Це можливість стверджувати гідність і єдність нашого народу, транслювати правду про нашу країну через мову образів, символів, промов, творчих концепцій і щирих особистих меседжів. Кожен із цих елементів – частина великої розповіді про Україну, яку ми несемо у світ з честю, відповідальністю й глибоким переконанням, – наголосила Філімонова.

Переможниці "Міс Всесвіт Україна" 25 років, вона родом із Рівного, але з чотирьох років живе за кордоном. Попри це Софія зберегла глибокий зв’язок із Україною й активно допомагає українцям.

Дівчина має диплом з фінансів від EAE Business School у Барселоні, вільно володіє англійською та іспанською мовами.

Її досвід охоплює гуманітарну та бізнес-сфери. Вона встигла попрацювати в УВКБ ООН, співпрацювала з UNICEF, створює власні підприємницькі проєкти та інвестує в соціально значущі ідеї.

Софія Ткачук називає себе жінкою, яка діє, і прагне зміцнити платформу Міс Всесвіт Україна за допомогою власного досвіду і прикладу.

– Моє українське коріння сформувало в мені стійкість, співчуття і віру в силу жіночої сили. І я вірю, що саме поєднання цих якостей дозволить мені гідно представити Україну, – вважає переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна-2025".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Новини шоу-бізнесаМіс Всесвіт
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