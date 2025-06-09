Ексчиновник ЗСУ незаконно збагатився більш ніж на 12 млн грн, – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому керівнику одного з управлінь Сил логістики ЗСУ, повідомили у ДБР.

– ДБР у взаємодії з НАЗК повідомило про підозру колишньому начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики Збройних сил України у незаконному збагаченні більш ніж на 12 млн грн, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ДБР, у 2023–2024 роках колишній чиновник безпідставно набув активів, законність яких не можна підтвердити. До активів належать 14 земельних ділянок у Київській області, квартира, автомобілі (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON), а також облігації внутрішньої державної позики, емітовані Мінфіном, оформлені на себе та близьких осіб.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання слідчі виявили зброю та боєприпаси, які останній зберігав без передбаченого законом дозволу.

Колишньому чиновнику повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.