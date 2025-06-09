﻿
Війна

Україна розпочала новий обмін полоненими: повертають поранених і молодих військових

Україна розпочала новий обмін полоненими: повертають поранених і молодих військових

Україна розпочала новий етап обміну військовополоненими з Російською Федерацією. Як повідомив Президент Володимир Зеленський, серед тих, кого повертають додому, є поранені військові та особи віком до 25 років.

Очікується, що процес обміну триватиме кілька днів.

Глава держави наголосив, що переговори щодо звільнення українських захисників є надзвичайно складними, але не припиняються і ведуться щодня. Україна прагне повного виконання домовленостей, які були досягнуті у Стамбулі, і очікує на повернення всіх своїх громадян.

Цей обмін є черговим кроком у зусиллях України з повернення своїх військових, які перебувають у російському полоні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

обмін полоненимиЗеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Уроки креативності від України: НАТО аналізує успіх операції "Павутина"
Війна 09.06.2025 12:52:44
Уроки креативності від України: НАТО аналізує успіх операції "Павутина"
Читати
Від репу до мільйонів: гурт "Курган і Агрегат" зібрали понад 9 мільйонів для ЗСУ
Культура 09.06.2025 12:29:58
Від репу до мільйонів: гурт "Курган і Агрегат" зібрали понад 9 мільйонів для ЗСУ
Читати
Ранковий дайджест ForUА: Україна відбила масовану атаку, виробництво ракет РФ призупинено, протести в США та золото України Євро-2025
Дайджест 09.06.2025 12:06:00
Ранковий дайджест ForUА: Україна відбила масовану атаку, виробництво ракет РФ призупинено, протести в США та золото України Євро-2025
Читати

Популярнi статтi