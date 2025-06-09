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Культура

Від репу до мільйонів: гурт "Курган і Агрегат" зібрали понад 9 мільйонів для ЗСУ

Від репу до мільйонів: гурт "Курган і Агрегат" зібрали понад 9 мільйонів для ЗСУ

Сума в розмірі 9 139 344 грн на допомогу українським захисникам стала результатом продажу квитків, аукціонів і донатів від глядачів. 

Як пише Blik.ua, спочатку після масштабний концерту у Палаці Спорту, який став акцією підтримки Збройних Сил України, музиканти гурту, відомого своєю сатиричною реп-естетикою, змішаною з харківським суржиком, постіронією і соціальними темами, повідомили, что зібрали для війська понад 7 мільйонів гривень.

Але після остаточного підрахунку учасник гурту Аміл Насіров на своїй сторінці в Instagram повідомив, що точна цифра зросла до 9 139 344 грн. Із цієї суми понад 4,5 мільйона – це кошти з продажу квитків, решта – аукціони і донати від вдячних глядачів.

«Ця подія відбулась завдяки силам оборони України. І ми віддячимо їм не словами, а грошима, які підуть на закриття нагальних запитів», – написав Насіров у дописі.
Окрему подяку гурт висловив компанії Uklon, яка задонатила 2 мільйони гривень і закрила найбільшу частину витрат на організацію концерту. Інші партнери, зокрема продакшн-команди та балет, працювали безкоштовно або на волонтерських засадах.

Гурт також пообіцяв прозвітувати про витрати у співпраці з Uklon. Запис концерту готують до публікації на YouTube. 

Нагадаємо, что фронтмен групи Євгеній Володченко з 2022 року служить у добровольчому батальйоні, а брати Насірови активно займаються волонтерством. Їхні концерти часто мають благодійний характер і перетворюються на маніфести вдячності українським захисникам.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

ЗСУконцерт
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