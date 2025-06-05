У Балтійському морі стартували масштабні навчання НАТО BALTOPS-2025

5 червня в Балтійському морі розпочалися щорічні військово-морські навчання НАТО Baltops. О 8:30 ранку з порту німецького міста Росток у море вийшли кораблі флоту Альянсу. Про це повідомляє DPA.

У навчаннях беруть участь понад 9 тисяч військовослужбовців із 17 країн. До операцій залучено понад 50 кораблів і катерів, а також 25 літаків та гелікоптерів. Навчання триватимуть до 20 червня.

Baltops проводяться з 1971 року і спрямовані на зміцнення взаємодії між флотами країн-членів НАТО. В умовах російської агресії проти України ці навчання також виконують функцію стримування і демонстрації готовності Альянсу до захисту союзників.

На маневри різко відреагували в Москві. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що "йдеться про прагнення НАТО до переваг у всіх сферах — на суші, на воді, в повітрі", назвавши навчання "вкрай провокаційними".

Цьогорічні навчання проходять на тлі зростання загроз безпеці в регіоні Балтійського моря та активізації військової співпраці всередині Альянсу.