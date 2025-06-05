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Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: Трагедія на Чернігівщині, "Іскандери" під ударом та нові виклики від Трампа

Ранковий дайджест ForUА: Трагедія на Чернігівщині, "Іскандери" під ударом та нові виклики від Трампа

5 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • БПЛА вночі вдарив по Прилуках Чернігівської області, вже відомо про 5 загиблих, серед них — немовля.
  • Північна Корея і надалі буде підтримувати Росію у війні проти України, — Кім Чен Ин на зустрічі з Шойгу.

  • Трамп вважає Зеленського поганим хлопцем, який веде світ до ядерної війни, — NYT. До путіна він ставиться більш краще.

  • УЗСУ та СБК вразили установки ОТРК "Іскандер" на Брянщині, якими ворог планував вдарити по Києву. 

  • Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн через «‎загрози національній безпеці». Під обмеження потрапили громадяни: Афганістану, Бірми, Чаду, Гаїті, ДР Конго, Екваторіальної Гвінеї, Ірану, Лівії, Ємену, Еритреї, Сомалі та Судану.

  • Сьогодні останній день, коли обмежено придатні повинні пройти ВЛК. Якщо цього не буде зроблено — штраф до 25,5 тис грн.

  • Адміністрація Трампа забирає в України «ключову технологію» боротьби з безпілотниками, - The Wall Street Journal.
  • Зниклі безвісти внаслідок бойових дій будуть визнані загиблими через 2 роки після завершення війни та за рішенням суду, — ухвалений закон. 
 Автор: Галина Роюк

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