"Миру хочуть усі": Опитування розкриває приховані настрої росіян щодо України

Все більше громадян Росії висловлюються за припинення війни з Україною та початок мирних переговорів. За результатами травневого опитування незалежного "Левада-центру", 64% росіян підтримують переговори, що є найвищим показником за весь час повномасштабного вторгнення. Ця інформація, передана "Главкомом", свідчить про значні зміни у суспільних настроях.

Зростання прихильників миру є очевидним: ще у березні 2025 року таких було на 6% менше, а тих, хто бажає продовження війни, зараз лише 28%. Це вказує на помітне зменшення підтримки агресивних дій.

Хто найбільше прагне миру?

Аналіз даних опитування виявив чіткі демографічні тенденції:

Жінки частіше виступають за мирні переговори.

частіше виступають за мирні переговори. Молодь до 24 років також демонструє високий рівень підтримки миру.

також демонструє високий рівень підтримки миру. Мешканці сіл більш схильні до завершення конфлікту.

більш схильні до завершення конфлікту. Ті, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом і не підтримує президента Володимира Путіна, також активно виступають за мир.

Натомість, продовження війни частіше підтримують чоловіки, пенсіонери та мешканці Москви.

Висока оцінка переговорів у Стамбулі

Опитування також показало значну підтримку першої зустрічі України та Росії у Стамбулі, яка відбулася 16 травня. 87% респондентів схвалили ці переговори, з них 55% відповіли, що повністю підтримують їхнє проведення, а ще 32% – скоріше підтримують. Лише 6% висловилися проти (4% – скоріше не підтримують, 2% – категорично проти), а 7% не змогли дати чіткої відповіді.

"Першопричини" конфлікту: пріоритет для більшості

Цікаво, що, попри прагнення до миру, 73% опитаних вважають, що спочатку необхідно усунути "першопричини" конфлікту, і лише потім зупиняти війну. Протилежної думки дотримуються лише 18% респондентів.

Опитування "Левада-центру" проводилося наприкінці травня серед понад 1600 росіян у 50 регіонах країни.

Ворожість до України знижується

Доповнюючи ці результати, нещодавнє опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) також засвідчило зниження ворожого ставлення росіян до України. Частка громадян Росії, які вважають Україну ворожою державою, у 2025 році знизилася до 38%. Це найнижчий показник з початку активної антиукраїнської пропаганди у 2014 році, що може вказувати на подальше послаблення пропагандистського впливу та зміну громадської думки в Росії.