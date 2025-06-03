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Суспiльство

Хотів підвищити статки держслужбовця: посадовця Одеської міськради затримано за хабар

Хотів підвищити статки держслужбовця: посадовця Одеської міськради затримано за хабар

Правоохоронці виявили корупцію в Одеській міськраді – посадовець вимагав хабаря.

Виконуючи обов’язки голови районної адміністрації, посадовець вимагав у місцевого підприємця 100 тис. грн за виготовлення та видання документів щодо розміщення чотирьох торговельних точок.

Окрім основної суми, посадовець вимагав щомісячну “плату” у розмірі 1 000 грн за кожну з них, повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Правоохоронці затримали чиновника в службовому кабінеті під час отримання хабаря.

Операцію з викриття протиправної діяльності проводили прокурори Одещини разом зі співробітниками СБУ та Націольної поліції  Одеській області.

За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури, посадовцю однієї з районних адміністрацій Одеської міської ради повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до скоєного злочину.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

хабарОдесадержслужбовці
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