Без особистої зустрічі з Путіним не вдасться домовитися про припинення вогню в Україні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Така зустріч буде можлива за участі ще двох світових лідерів.

Це президенти Туреччини та США Реджеп Таїп Ердоган і Дональд Трамп. Про це Зеленський сказав у понеділок, 2 червня, під час спілкування з журналістами.

Він вважає, що без особистої зустрічі з Путіним не вдасться домовитися про припинення вогню в Україні.

Стосовно такого формату зустрічі чотирьох лідерів Зеленський уже спілкувався з Ердоганом.

"Від нього був сигнал, як я ставлюся, якщо буде зустріч чотирьох лідерів – він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", – зазначив глава держави.

ForUa.com нагадує, що Володимир Зеленський був готовий зустрітися з диктатором Путіним ще в середині травні. Проте тоді Кремль відправив до Стамбула делегацію нижчого рівня.

Реджеп Ердоган наголошував, що для того, аби російсько-українська війна закінчилася, "необхідно змусити замовкнути гармати й заговорити дипломатію". Стамбульські переговори президента Володимира Зеленського та Володимира Путіна, які не відбулися, планувалися як "важливий крок, який зрештою відчинить двері до миру".

А 30 травня у РФ заявили, що контакти "на вищому рівні" є "затребуваними", і Путін нібито виступає "принципово за" їх реалізацію, однак висуває умову. На особисту зустріч російський диктатор начебто погодиться тільки після "досягнення результату на переговорах делегацій" України та Росії.

Як писав ForUa.com, міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками другого раунду перемовин, які відбулися в Туреччині 2 червня, повідомив, що Росія вкотре відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі глав двох країн. Водночас сторонам вдалося домовитися про обмін полоненими "всіх на всіх" важкопоранених, хворих і молодих військових.

Тим часом резидент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав переговори України та РФ, які відбулися у Стамбулі 2 червня, "чудовими". Він також закликав провести зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна на турецькій території.