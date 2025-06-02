Журналіст та інсайдер Михайло Співаковський поділився фінансовою стороною співпраці Руслана Ротаня з керівництвом «Полісся». Про це повідомляє sport-express.ua.

Зарплата Ротаня, згідно з інформацією Співаковського, в Житомирі складе півмільйона євро на рік.

Раніше журналіст Ігор Бурбас стверджував, що попередник Ротаня в «Поліссі» Імад Ашур отримував від президента житомирян Геннадія Буткевича зарплату розміром 360 тисяч євро на рік.

У наступному сезоні житомиряни будуть виступати в Лізі конференцій, адже зайняли четверте місце в УПЛ.

Ротаню цього року вдалося виграти срібні медалі чемпіонату України разом з «Олександрією» – це найкращий результат в історії клубу, який поступився лише Динамо і обійшов Шахтар.

Спеціаліст до роботи в «Олександрії» також тренував молодіжну та олімпійську збірні України.