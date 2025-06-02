За результатами чергової зустрічі в Стамбулі сторони готують новий обмін військовополоненими

У Стамбулі завершився другий раунд перемовин між Україною і росією, який загалом тривав трохи більш як годину.

Про це повідомили російські пропагандистські агентства, зокрема ТАСС. Згодом про завершення зустрічі заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

В українському МЗС повідомляли, що перемовини стартували приблизно о 14:45 — на понад півтори години пізніше, ніж планували.

За словами Зеленського, українська та російська делегації обмінялися документами з пропозиціями щодо миру. Також за результатами зустрічі сторони готують новий обмін військовополоненими.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час переговорів українська сторона офіційно передала російській стороні список сотень українських дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

«Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести», — додав Єрмак.

На тлі зустрічі делегацій кореспондент Financial Times Крістофер Міллер опублікував фото документа, який Київ передав москві. Офіційно він має назву «Рамка переговорів між Україною та росією» і складається з п’яти пунктів. Як повідомляли раніше, його справді склали українською та англійською мовами.

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що рф пропонує провести другий раунд перемовин з Україною 2 червня знов у Стамбулі, відмовившись перед цим від переговорів у Ватикані. За його словами, саме в Туреччині російська делегація представить свій перелік умов для припинення вогню.

Водночас Україна передала рф свої вимоги заздалегідь і звернулася до москви із закликом зробити так само. Однак речник глави рф володимира путіна Дмитро Пєсков назвав прохання Києва неконструктивним.

30 травня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова взяти участь у наступній зустрічі із делегацією росії у Стамбулі. Цього разу на чолі української перемовної групи знову буде міністр оборони Рустем Умєров.